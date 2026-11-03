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Torna a San Giovanni Rotondo la rassegna jazz Vanguard Note

Sabato 7 novembre il primo appuntamento al ProvoCult C.Lab con l’EXPANSIVE Trio

“Lo so dissi e mi misi a suonare…poi mi chiese… – Cos’era? Non lo so.

Quando non sai cos’è allora è Jazz.”

L’attesa è finita!

Dopo qualche anno di stop torna a San Giovanni Rotondo uno degli appuntamenti più partecipati del cartellone musicale targato Provo.Cult C.Lab, quello della rassegna jazzistica Vanguard Note.

Sabato 7 novembre a dare il via a questa attesissima seconda edizione, sarà un veterano della scena musicale pugliese, il chitarrista Francesco Palmitessa con l’EXPANSIVE Trio composto da Giovanni Scasciamacchia alla batteriae Tommaso Scannapieco al contrabbasso.

I tre, tutti virtuosi del genere, sono accomunati da un talento innato oltre che da un percorso professionale di assoluto prestigio.

Giovanni Scasciamacchia compositore e batterista, si forma da autodidatta attraverso l’ascolto dei grandi nomi del jazz, genere che lo appassionerà così tanto fino a permettergli di esprimere a pieno il suo talento in numerosissimi concerti che lo hanno portato ad esibirsi in importanti Jazz Club e Festival Jazz sia in Italia che all’estero, come il tour in Giappone del 2019.

Tommaso Scannapieco nasce da una famiglia di musicisti e inizia fin da subito lo studio della musica. Nei suoi concerti in clubs di tutta Italia ha suonato regolarmente con Eddy Palermo, Peggy Stern, Greg Hutchinson, oltre che aver collaborato alla realizzazione dell’album HEY YOU di Mario Biondi.

E infine il padrone di casa, Francesco Palmitessa. Appassionato di musica inizia lo studio della chitarra guidato dal maestro Gianni Cataleta. Nel 1999 vince una borsa di studio per la Berklee School of Boston e da allora svolge la sua attività concertistica in vari jazz club e teatri italiani e stranieri.

Una formazione di altissimo livello artistico che promette quindi di trasformare il Provo.Cult C.Lab in un raffinatissimo e intimo jazz club dal respiro internazionale.

Il trio, nato come formazione esclusiva in occasione di questo evento, proporrà un viaggio sonoro unico, che ci regalerà composizioni tratte da un repertorio che spazierà da brani di puro jazz fino agli standars’s jazz tra i più noti al mondo. Il tocco personale dei musicisti e la loro spiccata sensibilità interpretativa saranno il fil rouge della serata che sarà in totale continuità con la tradizione jazzistica mondiale.

Ma non è tutto, ad accompagnare l’inizio dell’evento e la chiusura del concerto sarà il dj set di LoungeBeat con una speciale selezione musicale.

Appuntamento pertanto a sabato 7 novembre presso il Provo.Cult C.Lab di San Giovanni Rotondo

Prenotazione obbligatoria, posti limitati.

INFO SERATA:

Sabato 7 novembre, ore 21.29

Via Cocle 30, San Giovanni Rotondo

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA