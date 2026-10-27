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SAN GIOVANNI ROTONDO, IL TUO VIAGGIO NELLA NOTTE INCANTATA

Un passaporto, nove lezioni e una città tutta da esplorare.

Il 31 ottobre, dalle ore 17:00, Corso Umberto I si trasformerà in un luogo straordinario. Ma questa volta non dovrai soltanto guardare: sarai tu a vivere l’avventura!

Tutto comincia dalla Banca dei Maghi, presso Birrovagando, in Piazza Padre Pio 9.

Qui riceverai il tuo Passaporto dell’Apprendista Mago e la mappa che ti guiderà alla scoperta della città incantata.

Da quel momento sarai libero di scegliere la tua strada.

Nascosti tra i negozi e le botteghe del centro, nove insegnanti ti aspettano per altrettante lezioni. Ognuno custodisce una disciplina da scoprire, una prova da affrontare, qualcosa di nuovo da imparare.

Non ci sarà un ordine da seguire: potrai decidere tu da quale lezione cominciare e, dopo ogni incontro, riceverai un timbro sul passaporto.

Ma attenzione, perché lungo il cammino potrebbe succedere davvero di tutto!

Tra giochi interattivi, attrazioni fantastiche, incontri sorprendenti e spettacoli, ogni angolo della città avrà qualcosa da raccontarti.

E quando avrai raccolto tutti e nove i timbri?

Sarai pronto per la proclamazione finale e per ricevere il tuo Diploma di Mago!

Perché all’inizio di questa storia sarai soltanto un apprendista. Come finirà, dipenderà da te.

LA NOTTE INCANTATA

Sabato 31 ottobre Dalle ore 17:00

Corso Umberto I – San Giovanni Rotondo