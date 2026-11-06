Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Natale (Sindaco di San Giovanni Rotondo): “Assalti ai bancomat, la mia gratitudine ai Carabinieri”

Come Sindaco di San Giovanni Rotondo esprimo la mia sincera gratitudine, e quella dell’intera Amministrazione comunale, ai Carabinieri della Compagnia di San Giovanni Rotondo e alla Procura della Repubblica per l’attività investigativa che ha portato all’adozione delle sette misure cautelari connesse agli assalti ai bancomat avvenuti nella nostra città nello scorso mese di giugno.

Episodi che hanno causato non solo danni alle strutture bancarie, ma anche preoccupazione e disagi a famiglie e residenti.

Accogliamo con soddisfazione l’esito delle indagini che dimostra l’efficacia del lavoro coordinato delle Forze dell’ordine e della Procura. San Giovanni Rotondo deve restare una città serena, accogliente e sicura.

Chiunque pensi di poterla colpire con atti di violenza o criminalità deve sapere che incontrerà la fermezza delle istituzioni e la determinazione di chi lavora ogni giorno per tutelare i cittadini.

Avv. Floriana Natale

Sindaco di San Giovanni Rotondo