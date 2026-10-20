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Da Madrid, Cecilia Lara in concerto al Provo.Cult C.Lab di San Giovanni Rotondo

Una grande ospite internazionale per il primo imperdibile concerto indoor della stagione, accompagnata sul palco dal contrabbassista Daniele Cappucci

Cecilia Lara è una cantautrice emergente di Madrid, con radici in Estremadura e nel sud della Francia, che reinventa il folklore ispanico attraverso la memoria, la parola e il ritmo.

La sua musica intreccia l’anima del flamenco e della rumba con la sensibilità della grande tradizione cantautorale. Nelle sue composizioni riecheggiano artisti come Silvio Rodríguez, Serrat ed Estrella Morente, insieme a un forte legame con la letteratura e con la memoria personale.

Con la chitarra percussiva come elemento centrale, Cecilia crea paesaggi sonori in cui convivono passato e presente, dimensione individuale e collettiva, realtà e immaginazione. Le sue canzoni dialogano con la storia, la letteratura e i ricordi, in un universo poetico dove si incontrano i Peces de ciudad di Sabina e il realismo magico di García Márquez.

In questa nuova fase del suo percorso artistico, Cecilia collabora con il contrabbassista Daniele Cappucci, con il quale ha appena registrato il suo nuovo album, in uscita nel 2027. Il loro incontro dà vita a una formazione intima e al tempo stesso ricca di possibilità, fondata sul dialogo tra voce, chitarra e contrabbasso.

Il repertorio alterna brani originali e canti della tradizione popolare ispanica, attraversando generi che vanno dalla copla alla rumba. La tradizione viene così riletta attraverso la sperimentazione, senza perdere il legame con le proprie radici.

Un viaggio musicale tra memoria e contemporaneità, in cui il folklore non è qualcosa di immobile da conservare, ma una materia viva da trasformare, reinventare e riportare al presente.

Non mancate!

● Ascolta Cecilia Lara su Spotify: https://open.spotify.com/intl-it/artist/7yYtfBx43dyMcsXQRxoooD?si=prWPHE5pQ2W03-Py4De2WA

INFO SERATA

Venerdì 23 Ottobre 2026

ingresso ore 21:30

da Madrid, Cecilia Lara in concerto

live in duo con il contrabbassista Daniele Cappucci

ingresso libero con tessera provocult 2026

INFO LOCATION

Provo.Cult C.Lab

Via Cocle 28/32

San Giovanni Rotondo (FG)