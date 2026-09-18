San Giovanni Rotondo
La Città di San Giovanni Rotondo ricorda il Cav. Francesco Morcaldi
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La Città di San Giovanni Rotondo ricorda il Cav. Francesco Morcaldi, già sindaco, in occasione del 50° anniversario della sua scomparsa.
📅 Lunedì 21 settembre 2026
La giornata commemorativa prevede:
▪️ ore 9:00, presso l’aula “Maria Pyle” della Chiesa di San Pio, il convegno “Fede e politica, un connubio possibile?”;
▪️ ore 18:30, presso il Chiostro del Palazzo Municipale, una tavola rotonda dedicata alla figura di Francesco Morcaldi, uomo e amministratore al servizio della comunità, di Padre Pio e della Chiesa.
Un momento di memoria e approfondimento dedicato a una figura significativa della storia cittadina.
La cittadinanza è invitata a partecipare.