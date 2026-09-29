Torna “Stelle in Corsa” a San Giovanni Rotondo, la gara di atletica leggera per giovanissimi

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Torna “Stelle in Corsa” la gara di atletica leggera per giovanissimi

Sabato 10 ottobre a San Giovanni Rotondo la gara podistica organizzata dall’ U.S Atletica San Giovanni Rotondo

Sabato 10 ottobre torna la 4 edizione di “Stelle in Corsa”, la gara di corsa su strada per bambini e ragazzi organizzata dall’Associazione di Atletica Leggera U.S. Atletica San Giovanni Rotondo in collaborazione con Emergency.

Sabato 10 ottobre a partire dalle ore 15.00 il Palazzo di Città sarà invaso da giovani atleti proveniente da diverse zone della Capitanata che insieme si misureranno nelle diverse gare in programma nel corso dell’intero pomeriggio.

Le gare, aperte a bambini/e e ragazzi/e dai 3 ai 13 anni anche non appartenenti ad associazioni sportive, si svolgeranno nel centro cittadino di San Giovanni Rotondo, con partenza e arrivo esattamente sotto il Municipio cittadino. Ogni fascia d’età avrà la gara su misura per sé. Gli atleti dai 3 ai 5 anni si misureranno nella lunghezza dei 100mt, quelli dai 6 ai 7 anni disputeranno i 200mt, le categorie 8/9 e 10/11 dovranno invece affrontare i 500mt, fino alla categoria degli atleti di 12/13 anni che gareggeranno per i 1000mt

All’arrivo verranno premiati i primi tre classificati delle categorie maschili e femminili, mentre a tutti gli atleti partecipanti verrà garantita la medaglia appositamente pensata per questa 4 edizione, oltre che la T-shirt dell’evento per i primi trecento iscritti.

“Come ogni anno la gara Stelle in Corsa rappresenta per noi una vera e propria festa della sport” fanno sapere gli organizzatori dell’evento “vogliamo che i nostri ragazzi, così come i ragazzi delle altre società e anche quelli non appartenenti ad associazioni sportive, vedano questa giornata come una giornata di condivisione e divertimento”

Ricordiamo che l’Associazione U.S. Atletica San Giovanni Rotondo è ormai una realtà ben consolidata nel panorama sportivo provinciale.

Da anni offre ai ragazzi non solo la possibilità di praticare tutte le diverse discipline dell’atletica leggera, ma segue i suoi atleti dentro e fuori la pista da corsa.

Tra le diverse iniziative che si sono susseguite nell’anno sportivo appena trascorso spicca infatti quella del Gala dello Sport tenutosi allo Stadio Olimpico di Roma lo scorso giugno, dove ragazzi e genitori hanno potuto assistere ad uno degli eventi più importanti dell’atletica leggera o ancora lo Stage presso il comune di Rivisondoli, dove gli atleti, totalmente immersi nella natura, hanno vissuto tre giorni di ritiro sportivo in compagnia dei coach e di altre società di atletica provenienti da diverse zone d’Italia.

“Per noi Stelle in Corsa è la celebrazione sportiva dell’anno appena trascorso e allo stesso tempo l’inizio di un nuovo anno in cui siamo certi che sempre più bambini/e e ragazzi/e avranno voglia di avvicinarsi alle discipline dell’atletica leggera che hanno in quest’ultimo anno la giusta risonanza anche a livello nazionale. Oggi, che anche la nostra città ha finalmente una vera pista d’atletica, noi coach possiamo lavorare ancora meglio con tutti i ragazzi che non vedono l’ora di scendere in pista”.

Non ci resta pertanto che augurare buon divertimento e buona corsa a tutti!

INFO GARA:

RITROVO h 15.00, P.zza dei Martiri, San Giovanni Rotondo

Iscrizioni tramite modulo online scaricabile dalle pagine social dell’associazione

Contatti: usatleticasgr@gmailcom / 3398656120