San Giovanni Rotondo
Gigione a San Giovanni Rotondo
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
Una serata di musica e divertimento vi aspetta a San Giovanni Rotondo!
Lunedì 3 agosto Piazza Europa Alta accoglierà il concerto di Gigione, artista amatissimo dal pubblico e protagonista di uno spettacolo ricco di energia, musica e coinvolgimento.
Lunedì 3 agosto
Ore 21:00
Piazza Europa Alta
Al termine del concerto, la festa continuerà a cura di Radio On The Beat Dance con DJ Franky K.C. e DJ Leo P., pronti a farvi ballare e vivere un finale di serata all’insegna della migliore musica.
Un nuovo appuntamento di Ritmi di Estate Sangiovannese 2026, pensato per regalare emozioni, divertimento e tanta voglia di stare insieme.
Vi aspettiamo