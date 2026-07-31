San Giovanni Rotondo

Gigione a San Giovanni Rotondo

Redazione31 Luglio 2026
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Una serata di musica e divertimento vi aspetta a San Giovanni Rotondo!

Lunedì 3 agosto Piazza Europa Alta accoglierà il concerto di Gigione, artista amatissimo dal pubblico e protagonista di uno spettacolo ricco di energia, musica e coinvolgimento.

📅 Lunedì 3 agosto

🕘 Ore 21:00

📍 Piazza Europa Alta

Al termine del concerto, la festa continuerà a cura di Radio On The Beat Dance con DJ Franky K.C. e DJ Leo P., pronti a farvi ballare e vivere un finale di serata all’insegna della migliore musica.

Un nuovo appuntamento di Ritmi di Estate Sangiovannese 2026, pensato per regalare emozioni, divertimento e tanta voglia di stare insieme.

Vi aspettiamo

Redazione31 Luglio 2026