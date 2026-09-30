San Giovanni Rotondo

San Giovanni Rotondo, riapertura della cappellina di San Francesco

Redazione30 Settembre 2026
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RIAPERTURA DELLA CAPPELLINA DI SAN FRANCESCO

Domenica 4 ottobre 2026, in occasione della processione con la statua di San Francesco d’Assisi, sarà riaperta la Cappellina di San Francesco al Crocifisso.

Un luogo particolarmente significativo per la memoria religiosa e la storia di San Giovanni Rotondo, legato alla presenza di Padre Pio e al racconto della guarigione di Nina Campanile.

La riapertura restituisce alla comunità e ai fedeli un importante spazio di raccoglimento, testimonianza e devozione.

La cittadinanza è invitata a partecipare.

Redazione30 Settembre 2026