La Notte Rosa a San Giovanni Rotondo
🌸 San Giovanni Rotondo si veste di rosa per una delle serate più attese dell’estate!
Domenica 2 agosto la città si trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto con la Notte Rosa, un’intera serata ricca di musica, spettacoli, gusto e divertimento per tutte le età.
📅 Domenica 2 agosto
🎶 Ore 21:00 – Serata Danzante con DJ Sasà e le scuole di ballo – Piazza dei Martiri
🍽️ Ore 21:00 – Sagra della Beccaccia del Gargano – Piazza Europa
💃 Ore 22:00 – Febbre Italiana – Piazza Europa Alta, con i più grandi successi della musica italiana remixati in chiave dance e un coinvolgente pre-serata con Smaresca, Mike C e Pascal.
Una notte speciale da vivere tra piazze animate, musica, sapori e tanta voglia di stare insieme.
Vi aspettiamo per vivere la Notte Rosa di Ritmi di Estate Sangiovannese 2026! 🌸🎶✨