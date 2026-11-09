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San Giovanni Rotondo, a Maria Teresa Ruta il Premio San Pio per la Pace e l’Umanità

Sabato 7 novembre, all’Auditorium Maria Pyle della Chiesa di San Pio, la giornalista e conduttrice televisiva Maria Teresa Ruta ha ricevuto il Premio San Pio per la Pace e l’Umanità 2026, nell’ambito della terza edizione de “Il Poliedro della Pace – Europa: radici e prospettive”.

Il riconoscimento le è stato conferito «per il suo impegno nella promozione della pace, dei valori umani e della solidarietà attraverso la cultura, l’educazione e la comunicazione».

«Non si può parlare di pace se non si pensa ai valori della solidarietà e dell’attenzione verso il prossimo», ha dichiarato il Sindaco, Avv. Floriana Natale. «In una terra benedetta da San Pio, questi valori non devono essere solo parole. Devono essere un richiamo forte a ricordarci che l’attenzione verso chi ha più bisogno e verso chi è meno fortunato deve essere trainante per questa città e, speriamo, per tutta l’umanità.»

La serata è stata condotta dal giornalista Attilio Romita, tra momenti di approfondimento culturale ed espressioni artistiche del territorio. Si sono esibiti il pianista Simone Ciliberti e la cantante Angelica Di Cosmo, il gruppo folk “Li Zampitt” e l’attore Luigi Ciavarella, con l’accompagnamento musicale del Maestro Vincenzo Fini. Il poeta Basilio Fiorentino ha recitato la lirica “Pulsano”.

L’Amministrazione Comunale ringrazia la premiata, gli artisti e tutti i cittadini che hanno partecipato.