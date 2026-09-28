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A San Giovanni Rotondo nascono i Gargano Wolves Rugby

Una nuova realtà sportiva per dare ai ragazzi identità di gruppo e appartenenza al territorio: si parte con U12, U14 e TAG Rugby, con l’obiettivo di costruire nel tempo squadre capaci di partecipare stabilmente all’attività federale di categoria.

San Giovanni Rotondo, 27 settembre 2026 – Il panorama sportivo del Gargano si arricchisce di una nuova realtà: nasce l’ASD Gargano Wolves Rugby, associazione con sede a San Giovanni Rotondo che vuole offrire ai ragazzi del territorio non soltanto una nuova opportunità sportiva, ma anche un luogo nel quale riconoscersi, crescere insieme e sviluppare un forte senso di appartenenza alla propria comunità.

L’idea alla base del progetto è semplice: costruire un gruppo nel quale ogni ragazzo possa sentirsi parte di qualcosa. Il nome “Gargano Wolves” racchiude questa visione. Il Gargano rappresenta le radici, il territorio e la comunità che la squadra vuole rappresentare; il branco richiama invece il valore del gruppo, del sostegno reciproco e della responsabilità verso i compagni. L’obiettivo è far sì che indossare i colori dei Wolves significhi sentirsi parte di una squadra e, allo stesso tempo, rappresentare con orgoglio il proprio territorio.

Il percorso partirà inizialmente dalle fasce U12 e U14, accompagnando i ragazzi attraverso un’attività progressiva e adatta anche a chi non ha mai giocato a rugby. Una parte importante del lavoro sarà dedicata al TAG Rugby: una modalità di gioco senza placcaggio nella quale ogni atleta indossa alla cintura due nastri, o “tag”, e l’avversario arresta l’azione rimuovendone uno. In questo modo i ragazzi possono imparare in sicurezza i principi fondamentali del rugby – avanzamento, passaggio, sostegno, occupazione degli spazi, collaborazione e lettura del gioco – prima di essere accompagnati gradualmente verso le forme di gioco previste per la propria età.

Questa prima fase rappresenta però soltanto l’inizio del progetto. I Gargano Wolves vogliono costruire nel tempo un settore giovanile stabile, aumentando progressivamente il numero degli atleti e sviluppando le competenze tecniche necessarie per arrivare alla partecipazione regolare alle attività federali e, quando numeri e percorso di crescita lo consentiranno, ai campionati di categoria. L’ambizione è quindi creare una realtà destinata a durare, capace di accompagnare i ragazzi lungo le diverse fasce d’età e di offrire al Gargano una presenza rugbistica strutturata.

Accanto alla crescita sportiva, resterà centrale la dimensione educativa. Rispetto, collaborazione, responsabilità, sostegno reciproco e capacità di affrontare insieme le difficoltà sono valori propri del rugby che l’associazione vuole portare dentro e fuori dal campo. Particolare attenzione sarà inoltre riservata al rapporto con famiglie, scuola e comunità locale, per far conoscere questo sport anche a chi non ha mai avuto occasione di praticarlo.

«Vogliamo che i Gargano Wolves diventino una casa sportiva per i ragazzi del territorio: un luogo in cui divertirsi, imparare, crescere e sentire di appartenere a un gruppo e alla propria terra», spiega il presidente Michele Piazzolla. «Partiamo dai più giovani, con U12, U14 e TAG Rugby, ma il progetto guarda avanti: vogliamo costruire passo dopo passo squadre vere, capaci nel tempo di confrontarsi stabilmente con le altre realtà rugbistiche nelle attività e nei campionati federali. Prima ancora dei risultati, però, vogliamo che ogni ragazzo sia orgoglioso di essere un Wolf e di rappresentare il Gargano».

Le informazioni sulle attività, sulle modalità di partecipazione e sui prossimi appuntamenti saranno diffuse attraverso i canali ufficiali dell’associazione.