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SAN GIOVANNI ROTONDO CELEBRA FRANCESCO PIO CALÒ, ALFIERE DEL LAVORO 2026

Con immensa gioia e profondo orgoglio celebriamo lo straordinario traguardo raggiunto dal nostro giovane concittadino Francesco Pio Calò, insignito dal Presidente della Repubblica del titolo di Alfiere del Lavoro 2026.

Francesco Pio è uno dei 25 studenti italiani selezionati quest’anno per ricevere il prestigioso riconoscimento, riservato a coloro che hanno concluso il proprio percorso scolastico con risultati di assoluta eccellenza.

Diplomato con il massimo dei voti in Biotecnologie presso l’Istituto Tecnico “Luigi Di Maggio”, oggi prosegue gli studi in Medicina e Chirurgia all’Università di Foggia, con la determinazione e la passione che hanno già contraddistinto il suo brillante percorso.

Durante l’incontro a Palazzo di Città, Francesco Pio ha rivolto un messaggio ai suoi coetanei, sottolineando l’importanza della costanza, della dedizione e del sacrificio per raggiungere i propri obiettivi, senza rinunciare alle passioni e al giusto equilibrio nella vita quotidiana.

Il suo successo rappresenta un motivo di orgoglio per la famiglia, per la scuola che ha contribuito alla sua formazione e per l’intera comunità di San Giovanni Rotondo, che ancora una volta dimostra di saper coltivare talento, merito e futuro.

Non è la prima volta che il nome della nostra città risuona al Quirinale. Nel 2021 anche Giulia Russo e Giuseppe Steduto ricevettero dal Presidente Sergio Mattarella il titolo di Alfieri del Lavoro, rappresentando ai più alti livelli l’eccellenza della nostra scuola.

Giulia ha successivamente conseguito la laurea in Marketing Management presso l’Università Bocconi di Milano, mentre Giuseppe ha concluso gli studi in Ingegneria informatica al Politecnico di Milano.

L’augurio dell’Amministrazione comunale è che questo prestigioso riconoscimento possa rappresentare per tutti i nostri giovani un invito a credere nel valore dello studio, dell’impegno e dei propri sogni.

Congratulazioni, Francesco Pio! San Giovanni Rotondo è orgogliosa di te.