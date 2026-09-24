San Giovanni Rotondo
A San Giovanni Rotondo il Natale si costruisce insieme
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A SAN GIOVANNI ROTONDO IL NATALE SI COSTRUISCE INSIEME
Associazioni, gruppi, operatori e cittadini sono invitati a partecipare a un incontro pubblico dedicato all’organizzazione delle iniziative natalizie a San Giovanni Rotondo.
L’iniziativa è promossa dall’Assessore Francesco Grifa con l’obiettivo di favorire un momento di ascolto, confronto e collaborazione, raccogliere idee e proposte e costruire insieme un programma capace di valorizzare il territorio e coinvolgere l’intera comunità.
Mercoledì 30 settembre 2026
Ore 17:00
Chiostro comunale
La partecipazione e il contributo di ciascuno possono fare la differenza.
La cittadinanza è invitata a partecipare.