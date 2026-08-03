“L’Eterna Domanda” di Domenico Rignanese ospite a Radio Tele Padre Pio

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L’Eterna Domanda di Domenico Rignanese ospite negli studi di Radio Tele Padre Pio. La puntata andrà in onda martedì 4 agosto alle ore 9:00.

L’Eterna Domanda, documentario sul senso della vita, diretto da Domenico Rignanese, è stato protagonista negli studi televisivi di Radio Tele Padre Pio. Ospiti della puntata Domenico Rignanese, regista e, insieme ad Anna Maria Cristina Notarangelo, sceneggiatore, Raffaele Niro, poeta e produttore e Caterina Frattaruolo, madre di Mariarosa Lauriola, morta suicida a Manfredonia a sedici anni e mezzo. La storia di Mariarosa, insieme a quella di Marilia la Torre diventa il punto di partenza per affrontare una riflessione sulla fragilità umana, sul bisogno di trovare un senso alla sofferenza mentale e fisica, elemento ontologicamente costitutivo dell’esistenza umana. La puntata andrà in onda martedì 4 agosto alle ore 9:00 e sarà visibile sul Digitale Terrestre (canale 145), Tivùsat (canale 445), Sky (canale 852) e in diretta streaming sul sito www.padrepio.tv.