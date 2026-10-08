Turismo a San Giovanni Rotondo, Dragano: “Serve una strategia condivisa”

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TURISMO A SAN GIOVANNI ROTONDO, DRAGANO (ASSOALBERGATORI CONFCOMMERCIO): “SERVE UNA STRATEGIA CONDIVISA PER RAFFORZARE L’ATTRATTIVITÀ DELLA DESTINAZIONE”

“I dati sul calo dei flussi turistici a San Giovanni Rotondo rappresentano un segnale che, come Assoalbergatori, riteniamo debba essere letto con attenzione e affrontato con responsabilità, evitando sia allarmismi sia sottovalutazioni.

Parliamo di un comparto che sostiene una parte rilevante dell’economia cittadina, garantisce occupazione, genera indotto e nel corso degli anni ha visto le imprese investire in strutture, servizi e qualità dell’accoglienza. Per questo una flessione delle presenze non riguarda soltanto gli alberghi, ma chiama in causa l’intero sistema economico di San Giovanni Rotondo.

La forza della nostra destinazione resta indiscutibilmente legata a Padre Pio, patrimonio spirituale e identitario di valore internazionale. È da questa forza che bisogna ripartire, con una strategia capace di consolidare i flussi tradizionali, recuperare quote di turismo organizzato e internazionale e rafforzare i collegamenti con i principali mercati di riferimento.

Come rappresentanza delle imprese ricettive riteniamo che sia arrivato il momento di costruire un lavoro ancora più strutturato tra operatori, istituzioni, realtà religiose e soggetti della promozione turistica.

Siamo pronti a fare la propria parte, mettendo a disposizione la conoscenza diretta del mercato, delle dinamiche della ricettività e delle esigenze degli operatori. Crediamo nel confronto istituzionale e nella capacità del territorio di costruire una strategia comune”, ha dichiarato Nunzia Dragano, presidente di Assoalbergatori di San Giovanni Rotondo.