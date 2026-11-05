Maria Teresa Ruta a San Giovanni Rotondo per il Premio San Pio

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PREMIO SAN PIO PER LA PACE E L’UMANITÀ

Sabato 7 novembre, alle ore 19:00, presso l’Auditorium Maria Pyle della Chiesa di San Pio, si terrà la terza edizione de “Il Poliedro della Pace – Europa: radici e prospettive”, un appuntamento dedicato alla promozione della pace, della solidarietà e dei valori umani.

Nel corso della serata sarà conferito il “Premio San Pio per la Pace e l’Umanità 2026” a Maria Teresa Ruta, giornalista e conduttrice televisiva, per il suo impegno nella promozione della pace, dei valori umani e della solidarietà attraverso la cultura, l’educazione e la comunicazione.

L’iniziativa sarà arricchita da momenti di musica, teatro e poesia, con la partecipazione di artisti del territorio, offrendo un’occasione di incontro e riflessione sul valore della pace e della convivenza.

L’Amministrazione comunale invita la cittadinanza, le famiglie, i giovani e le associazioni a partecipare.

Sabato 7 novembre 2026

Ore 19:00

Auditorium Maria Pyle – Chiesa di San Pio, San Giovanni Rotondo