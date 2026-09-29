San Giovanni Rotondo: 1.000 euro per l’eccellenza e l’impegno sociale

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SAN GIOVANNI ROTONDO: 1.000 EURO PER L’ECCELLENZA E L’IMPEGNO GIOVANILE

​Il Gran Paradiso Hotel Spa assegna una borsa di studio a Gabriel Gheorghe dell’IPEOA “Michele Lecce”

​SAN GIOVANNI ROTONDO – Un riconoscimento del valore di 1.000 euro destinato all’eccellenza e all’impegno giovanile: il Gran Paradiso Hotel Spa di San Giovanni Rotondo ha consegnato la sua prima borsa di studio a Gabriel Gheorghe, studente della classe 5ª F dell’indirizzo Accoglienza Turistica presso l’I.P.E.O.A. “Michele Lecce”.

​L’iniziativa nasce con un obiettivo preciso: investire concretamente nel futuro dei giovani, valorizzare la formazione professionale e creare un ponte solido tra il mondo della scuola e le imprese del settore alberghiero e turistico.

​”La consegna di questo premio — ha dichiarato Giovanni Fini, general manager del Gran Paradiso Hotel Spa — rappresenta un traguardo fondamentale per la nostra struttura alberghiera. Affiancare alle quotidiane attività di accoglienza e benessere un progetto dedicato al futuro dei giovani significa valorizzare il merito e promuovere il talento locale”.

​Coordinata e fortemente voluta anche dal dirigente scolastico Luigi Talienti, l’iniziativa assume un profondo valore in termini di inclusione sociale e valorizzazione delle diversità, sostenuta dalla convinzione condivisa che il comparto turistico e alberghiero rappresenti uno dei principali motori di crescita personale e professionale per il nostro territorio.

​”Crediamo che investire nei giovani — ha aggiunto Fini — significhi investire direttamente nel futuro del nostro territorio. Con questa prima borsa di studio abbiamo voluto dare un segnale tangibile e dimostrare la nostra vicinanza alle scuole e al mondo della formazione. Il turismo moderno ha un forte bisogno di ragazzi preparati, motivati e pronti a costruire la propria carriera nell’ospitalità di eccellenza”.

​La storia di Gabriel Gheorghe è solo il primo capitolo di un progetto a lungo termine: il Gran Paradiso Hotel Spa sta già valutando l’istituzione di nuove borse di studio e ulteriori iniziative dedicate agli studenti degli istituti alberghieri del territorio. L’obiettivo per i prossimi mesi è continuare a promuovere occasioni di incontro tra formazione scolastica, territorio e mercato del lavoro.