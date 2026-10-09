Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il Poliedro della Pace a San Giovanni Rotondo

Il 6-7 Novembre prossimo a San Giovanni Rotondo vivremo la Terza Edizione dell’evento formativo “Il Poliedro della Pace”.

Evento nato nel 2023 quando il nostro Arcivescovo Padre Franco lanciò all’Amministrazione Comunale l’idea di poter iscrivere la Città di San Giovanni Rotondo, nel solco della tradizione francescana, al circuito delle Città della Pace.

Da quel momento una forte sinergia tra Arcidiocesi, Comune di San Giovanni Rotondo, AIIG (Associazione Italiana Insegnanti di Geografia) e altri Enti e Associazioni partner, hanno dato vita al format con l’obiettivo di coinvolgere più attori sociali possibili, in particolare giovani generazioni e chi si occupa di cultura ed educazione, ed analizzare vari sfaccettature del tema della Pace: Fede, Religioni, Cultura, Diritto e Sicurezza, Geopolitica e Ambiente.

Dapprima pensato come evento biennale (1° Edizione 2023 – 2° Edizione 2025) e divenuto ora annuale per la forte richiesta in particolare delle Scuole e dei Docenti.

In questa edizione del 2026 il tema centrale sarà “Europa: radici e prospettive” con il tentativo di analizzare, nei vari approcci, come l’etica cristiana possa essere ancora una chiave di lettura e di progettazione per l’essere cittadini europei. Come ogni anno poniamo al centro due figure di riferimento, in questo anno saranno San Benedetto e Benedetto XVI.

Oltre alla due mattinate previste nel 6-7 Novembre con illustri ospiti e laboratori per docenti e studenti, ci saranno due serate artistiche.

Il 6 Novembre il Concerto Spirituale di Gen Rosso e il 7 Novembre la serata del “Secondo Premio Internazionale San Pio per la Pace e l’umanità” con programma che sarà reso noto nella conferenza stampa del 12/10/2026

L’evento è aperto a tutti e è valido per:

FSL/Educazione Civica per studenti classi III – IV – V della Secondaria di Secondo Grado

12 ore di Formazione Docenti di ogni ordine e grado con esonero dal servizio

3 Crediti Formativi per Avvocati

1.5 CFU per studenti universitari

In allegato IL POLIEDRO DELLA PACE III _ Programma Brochure_compressed

Qui LINK ISCRIZIONI

Per l’iscrizione di scolaresche occorre compilare la seguente scheda: MODULO ISCRIZIONI PER SCOLARESCHE