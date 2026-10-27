A San Giovanni Rotondo arriva “La Notte Incantata” il 31 ottobre

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SAN GIOVANNI ROTONDO – Dice l’assessore al turismo Francesco Grifa: “In questi giorni ricevo tantissime telefonate, messaggi, proposte. C’è chi sta acquistando un abito, chi prepara il proprio personaggio, chi mette a disposizione tempo, idee ed energie. Nel nostro gruppo siamo già oltre cento persone che collaborano all’evento, con un entusiasmo contagioso che ci sta facendo tornare tutti un po’ bambini.”

Prosegue l’assessore: “A ciascuno di voi voglio dire grazie. Perché una comunità capace di emozionarsi e costruire qualcosa insieme è già una bellissima magia. Un ringraziamento speciale a Cristian Palladino e Damiano Fiore, per il loro meraviglioso entusiasmo e la preziosa collaborazione: stanno lavorando incessantemente, con passione e attenzione a ogni dettaglio, perché tutto sia organizzato al meglio.”

Francesco Grifa, assessore al Turismo della città di San Giovanni Rotondo aggiunge: “Come Amministrazione, il nostro obiettivo è mettere la luce al centro di questa serata: la luce dei sorrisi, della fantasia, dello stare insieme. Vogliamo dare al 31 ottobre un significato nostro, senza rincorrere modelli importati o abitudini che trasformano il divertimento in dispetti, lanci di uova e farina, strade sporche. Vogliamo offrire ai ragazzi un’alternativa bella e coinvolgente, rendendoli protagonisti di una festa che unisce e insegna a prendersi cura della propria città.”

La Notte Incantata sarà una piazza piena di armonia e gioia, dove bambini, ragazzi e adulti potranno condividere la stessa meraviglia. Il 31 ottobre portate la vostra fantasia, il vostro sorriso e la voglia di stare insieme. Facciamo brillare San Giovanni Rotondo!