A San Giovanni Rotondo la magia del Natale sta per accendersi
🎄✨ A SAN GIOVANNI ROTONDO, LA MAGIA DEL NATALE STA PER ACCENDERSI! ✨🎅
Ci sono momenti dell’anno capaci di unire le persone, illuminare i sorrisi e farci riscoprire la bellezza dello stare insieme. ❤️
Dal 22 novembre al 6 gennaio, San Giovanni Rotondo si veste di magia e apre le porte a un Natale tutto da vivere!
🌟 Luminarie scintillanti che vestiranno la città di luce
🎅 Il Borgo di Babbo Natale, per regalare emozioni ai più piccoli
🎭 Eventi e spettacoli per condividere momenti indimenticabili
✨ Un giardino incantato dove lasciarsi sorprendere
🎁 Mercatini di Natale tra tradizioni, idee regalo e atmosfera di festa
Ogni weekend la città diventerà un luogo d’incontro, meraviglia e condivisione, pronto ad accogliere famiglie, cittadini e visitatori.
La Pro Loco di San Giovanni Rotondo vi invita a essere parte di questa speciale atmosfera natalizia, per riscoprire insieme il valore delle tradizioni, dell’ospitalità e della comunità.
❤️ Perché il Natale più bello è quello che si vive insieme.
📅 Nei prossimi giorni pubblicheremo il programma ufficiale e il calendario dettagliato con tutti gli appuntamenti!
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📍 Vi aspettiamo a San Giovanni Rotondo!
🌐 www.prolocosgr.it
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