San Giovanni Rotondo: 49° anniversario del monumento a San Michele Arcangelo alla Curva

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49° ANNIVERSARIO DEL MONUMENTO A SAN MICHELE ARCANGELO ALLA CURVA

Si è svolta ieri, martedì 29 settembre, la commemorazione per il 49° anniversario del Monumento a San Michele Arcangelo alla Curva, momento di memoria, fede e partecipazione per la comunità di San Giovanni Rotondo.

L’Avv. Floriana Natale, Sindaco di San Giovanni Rotondo, ha deposto un omaggio floreale ai piedi del monumento a nome della Città, alla presenza dell’Avv. Pasquale Chindamo, Presidente del Consiglio comunale, dei Consiglieri Auritano, Squarcella, Palladino e dei cittadini intervenuti.

L’Arciprete Don Stefano Mazzone ha impartito la benedizione ai presenti. La celebrazione è proseguita nella Chiesa Madre – Parrocchia di San Leonardo Abate con la Santa Messa di devozione e affidamento a San Michele Arcangelo e alle famiglie devote.

L’Amministrazione comunale ringrazia le autorità civili e militari, quanti hanno partecipato e tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione dell’iniziativa, contribuendo a rinnovare una ricorrenza profondamente legata alla memoria e alle tradizioni della nostra comunità.