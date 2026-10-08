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Il Provo.Cult C.Lab di San Giovanni Rotondo celebra il genio di Andrea Pazienza

Il Provo.Cult C.Lab di San Giovanni Rotondo celebra il genio di Andrea Pazienza con una serata speciale tra esposizioni, proiezioni e incontri

Andrea Pisano lo descriveva come “colui che ha tolto la cravatta al fumetto intimandogli di fare casino”, Pier Vittorio Tondelli ne sottolineava “il talento bruciante e il consumo precoce di vita”. Tutti sono d’accordo che sia stato un artista unico nel suo genere, in grado di raccontare un caos in cui in molti si sono riconosciuti.

Tutto questo era ed è ancora Andrea Pazienza.

A 70 anni dalla nascita il Provo.Cult C.Lab di San Giovanni Rotondo vuole celebrarlo con una serata evento dedicata al ricordo di una delle figure più geniali ed eclettiche del fumetto e dell’arte figurativa italiana.

Venerdì 9 ottobre a partire dalle 20.30 la sede di via Cocle sarà animata da esposizioni, proiezioni ed incontri con chi ha vissuto da vicino il talento di Paz.

Ospiti della serata saranno Michele d’Errico Ramirez, Gaetano Zipeto, Antonello Vigliaroli e Gianfranco Pazienza.

Michele d’Errico Ramirez e Gaetano Zipeto per l’occasione apriranno le porte della loro collezione privata regalando alla serata materiale espositivo inedito e per questo preziosissimo. Ricordiamo Gaetano Zipeto è stato tra i curatori della mostra documentaria dedicata proprio al 70mo anniversario della nascita dell’artista; mostra allestita questa estate presso la Biblioteca Francescana Provinciale nel Convento di San Matteo (San Marco in Lamis) . Sarà inoltre un onore e un’occasione unica poter dialogare con Antonello Vigliaroli, coordinatore dell’Archivio Bibliografico “Andrea Pazienza” e curatore del progetto PAZ70! Così come preziosa sarà la presenza e la testimonianza di Gianfranco Pazienza dell’associazione Legambiente Lo Sperone.

Per questa speciale ricorrenza proprio l’associazione Legambiente di San Giovanni Rotondo ha scelto di produrre una t-shirt celebrativa che cela una storia inedita legata al fumettista Pazienza e che non vediamo l’ora di svelarvi nel corso dell’evento di venerdì 9 ottobre.

La speciale serata dedicata ad Andrea Pazienza, a cui seguirà un brindisi-aperitivo e una speciale selezione musicale curata da Orasputin, segnerà anche l’apertura ufficiale della nuova stagione culturale dell’associazione che vede in programma incontri, live musicali ed eventi di diverso genere.

Una stagione indoor che continua nel segno di Andrea Pazienza: l’evento di venerdì è infatti l’appuntamento che chiude la stagione estiva, iniziata con l’inaugurazione dello spazio esterno e del cortile Paz, e apre la serie di eventi autunnali che vedranno installazioni ed esposizioni permanenti dedicate all’artista garganico.

L’appuntamento è pertanto fissato per venerdì 9 ottobre alle 20.30.

INFO SERATA

Venerdì’ 9 ottobre

Ore 20.30

Via Cocle 28/32, San Giovanni Rotondo