Acqua erogata a Mattinata, nuova ordinanza del Sindaco!

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COMUNICAZIONE IMPORTANTE ALLA CITTADINANZA: REVOCA ORDINANZA SINDACALE DEL 23 OTTOBRE 2026 E NUOVA ORDINANZA DI DIVIETO TEMPORANEO DI UTILIZZO DELL’ACQUA EROGATA DAL PUBBLICO ACQUEDOTTO PER SCOPI IDROPOTABILI DIRETTI (INCLUSO IL CONSUMO COME BEVANDA E L’IGIENE ORALE) SULLA PORZIONE DELLA PIANA DI MATTINATA, DELIMITATA IN ROSSO NELLA PLANIMETRIA ALLEGATA PRODOTTA DA ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA) A DECORRERE DALLA DATA DELLA PRESENTE ORDINANZA E FINO A REVOCA DELLA STESSA.

Grazie alla pronta collaborazione di Acquedotto Pugliese Spa e del Dipartimento di prevenzione – Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione – ASL Foggia, il Sindaco ha revocato l’ordinanza di ieri sottoscrivendone una nuova questa mattina.

A seguito infatti di accurati accertamenti è stato precisato da AQP e ASL FG che “la porzione di rete idrica in oggetto è alimentata dal nuovo serbatoio della Piana di Mattinata che serve esclusivamente le marine e i lidi balneari. Diversamente, il centro abitato di Mattinata è servito da una rete distinta, alimentata da un altro serbatoio, situato sulla strada comunale Paratina. Pertanto, la rete a servizio dell’abitato è da considerarsi del tutto esclusa dalle problematiche rilevate presso il punto di fornitura “Le Casette””

Resta interessata dal DIVIETO temporaneo di utilizzo dell’acqua erogata dal pubblico acquedotto per scopi idropotabili diretti (incluso il consumo come bevanda e l’igiene orale) sulla porzione della PIANA DI MATTINATA, delimitata in rosso nella planimetria allegata prodotta da Acquedotto Pugliese Spa) a decorrere dalla data della presente ordinanza e fino a revoca della stessa.

Acquedotto Pugliese Spa ha inoltre prontamente attivato il servizio sostitutivo di fornitura idrica mediante autobotte ubicata nel parcheggio antistante il cimitero comunale per permettere agli utenti della zona interessata dal disagio di potersi approvvigionare.

Si invita nuovamente a non generare incauti allarmismi. Nell’attesa che i parametri tornino alla completa normalità, si ribadiscono le regole chiare e i rimedi pratici da adottare a casa:

Cosa SI PUÒ fare (Usi consentiti):

• Igiene personale: L’acqua di rete può essere usata liberamente per lavarsi e per la doccia (purché non vi siano ferite aperte).

• Pulizie domestiche: Lavaggio di pavimenti, piatti e superfici di casa è totalmente sicuro e autorizzato.

Cosa NON SI DEVE fare senza previa bollitura (Limitazioni):

• Bere e igiene orale: È vietato l’uso diretto dell’acqua del rubinetto come bevanda o per lavarsi i denti.

• Preparazione di cibi e lavaggio alimenti: Non usare l’acqua cruda per cucinare, preparare bevande o lavare frutta e verdura da consumare crude.

Il rimedio efficace a casa:

Se dovete usare l’acqua del rubinetto per scopi alimentari (es. cucinare o lavare alimenti), basta una BOLLITURA prolungata per almeno 10-15 minuti. Questo semplice gesto abbatte completamente la carica batterica, rendendo l’acqua sicura.

La collaborazione di tutti è fondamentale per gestire al meglio questa temporanea situazione. Seguiranno aggiornamenti ufficiali non appena i successivi campionamenti della ASL certificheranno il ripristino della totale conformità