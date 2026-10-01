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Torna la Festa dei Nonni a Mattinata

Dopo il grande successo delle scorse edizioni, torniamo a stringerci attorno ai nonni: veri e propri pilastri emotivi, custodi delle nostre radici e insostituibili punti di riferimento per grandi e piccoli.

Un’iniziativa fortemente voluta dall’Amministrazione comunale in sinergia con il Centro Polivalente per Anziani “M. Rignanese”, la parrocchia Santa Maria della Luce, l’Osservatorio comunale sulla disabilità e il disagio sociale “A. Ruggero” e in preziosa collaborazione con l’associazione Emergenza Radio Mattinata. Una rete unita per dire grazie a chi ogni giorno arricchisce la nostra comunità con la propria saggezza, la propria pazienza e un amore senza confini.

Vi aspettiamo Giovedì 2 ottobre alle ore 18:30 presso il salone parrocchiale, per trascorrere insieme un pomeriggio di festa, sorrisi e autentica condivisione.

Perché prenderci cura di loro e celebrare il loro valore significa custodire l’anima stessa della nostra comunità.

Partecipiamo numerosi! Diamo ai nostri nonni l’abbraccio che meritano.