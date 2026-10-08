Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

FèXtra, al via il primo weekend: Mattinata celebra l’extravergine tra jazz, pizza e passeggiate nel Gargano

Dal 9 all’11 ottobre l’apertura con Fabrizio Bosso e Julian Oliver Mazzariello, il partenariato con Napoli, degustazioni in piazza e attività tra frantoi, uliveti e sentieri.

Una cena musicale affacciata sui Faraglioni, l’incontro tra l’extravergine garganico e la pizza napoletana, una domenica da trascorrere sui sentieri e nei frantoi. FèXtra – Festa dell’extravergine d’oliva apre la sesta edizione con un weekend che invita a scoprire Mattinata attraverso il gusto, la musica e il paesaggio. Dal 9 all’11 ottobre, i primi appuntamenti della manifestazione, che proseguirà fino al 18 ottobre, porteranno visitatori e comunità locale dalle piazze agli uliveti.

Il tema “FèXtra 6 comunità” accompagna una festa che amplia le proprie relazioni: dopo Imola e Assisi, quest’anno il percorso incontra Napoli e le sue tradizioni gastronomiche.

Venerdì 9 ottobre: l’omaggio a Pino Daniele e la musica nel Rione Chicco.

Alle ore 20, all’Hotel Baia dei Faraglioni, Fabrizio Bosso alla tromba e Julian Oliver Mazzariello al pianoforte apriranno FèXtra con “Il cielo è pieno di stelle”, omaggio a Pino Daniele. La cena evento è sold out.

Alle 20.30, in via G. Grilli, anche il centro abitato entrerà nell’atmosfera della festa con Rione Chicco in FèXtra: musica di Saverio Martucci in trio e degustazioni a cura di Barretto 2.0, Saxifraga e Scorz & tutt.

Sabato 10 ottobre: Mattinata incontra Napoli.

La giornata inizierà alle ore 11, all’Oleificio Le Monache, con la consegna della Targa dell’Amicizia del Touring Club a FèXtra e al Comune di Mattinata per la valorizzazione e la promozione sostenibile del territorio.

Alle ore 16, all’Agriturismo Giorgio, spazio ai bambini dai 3 ai 6 anni con “Nati per Leggere: raccolte piccine”, letture ad alta voce a cura dei volontari del progetto.

Dalle ore 18, nella stessa sede, l’incontro “Mattinata verso la Comunità dell’Olio” precederà la firma del partenariato tra Mattinata e Napoli, con la partecipazione prevista dei sindaci Michele Bisceglia e Gaetano Manfredi.

Alle ore 20, Pizza in FèXtra proporrà dimostrazioni e degustazioni con pizzaioli locali e Vincenzo Staiano, “il pizzaiolo del Papa”. Alle 20.30, Piazza Aldo Moro ospiterà FèXtra Street e FèXtra Expo, con degustazioni, produttori di extravergine e musica dell’Evergreen Band.

Domenica 11 ottobre: natura, archeologia e olio da vivere.

Alle 8.30, dalla rotatoria di via Incoronata, partirà il trekking a Monte Sacro curato da Alènn: un itinerario impegnativo di circa 16 chilometri, adatto a persone allenate. Prenotazioni: 338 8988038, alenn.mattinata@gmail.com.

Alle 9.30 è prevista la visita guidata a Monte Saraceno con Nico Moscatelli, con ritrovo alle 9 presso il distributore Piemontese carburanti. Alle 10, dall’Elda Hotel in Foresta Umbra, partirà “Pane, olio… ed e-bike”, escursione con Mooveng e merenda a base di pane ed extravergine. Informazioni e prenotazioni via WhatsApp: 328 9559567.

All’Agriturismo Giorgio, dalle 12, FèXtra Experience accompagnerà i partecipanti dalla raccolta delle olive alla molitura e all’imbottigliamento, con visita al frantoio alle 12.30 e degustazione alle 13, in collaborazione con il Touring Club territorio di Manfredonia. Prenotazioni: turismo@comune.mattinata.fg.it.

Programma completo e informazioni: www.fextramattinata.it.