Mattinata
Mattinata, il programma della Festa Patronale
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Mattinata, il programma della Festa Patronale
Funzioni Religiose
6 – 14 Settembre: Solenne Novena
- 18:00 – Celebrazione della Penitenza
- 18:15 – Rosario comunitario meditato, Novena e Lauda alla Madre della Vera Luce
- 19:00 – Celebrazione Eucaristica
13 Settembre – Anniversario Dedicazione della Chiesa Abbaziale
- 08:00 – Rosario comunitario meditato
- 08:30 / 11:00 – Celebrazioni Eucaristiche
- 18:00 – Rosario comunitario meditato, Novena e Lauda
- 18:45 – Solenni Vespri in canto
- 19:00 – Solenne Concelebrazione Eucaristica presieduta da Don Francesco La Torre (Parroco Abate emerito) per il 60° anniversario di ordinazione presbiterale
14 Settembre – Giornata di Solidarietà Parrocchiale
- 08:00 – Rosario comunitario meditato
- 08:30 / 11:00 – Celebrazioni Eucaristiche
- 18:00 – Rosario comunitario meditato, Novena e Lauda
- 18:45 – Solenni Primi Vespri in canto
- 19:00 – Celebrazione Eucaristica presieduta da Don Giovanni Totaro
15 Settembre – Solennità Liturgica di “Santa Maria della Luce”
- 08:00 – Rosario comunitario meditato
- 08:30 – Celebrazione Eucaristica
- 11:00 – Celebrazione Eucaristica presieduta da Don Luca Santoro (Parroco Abate)
- 12:00 – Recita dell’Angelus e discesa dell’icona della “Mater Verae Lucis” dall’Altare maggiore
- 18:00 – Rosario comunitario meditato
- 18:45 – Solenni Vespri in canto
- 19:00 – Solenne Celebrazione Eucaristica Pontificale in Piazza Santa Maria della Luce, presieduta da S. Em. Card. Angelo De Donatis (Penitenziere Maggiore), animata dalla Schola Cantorum parrocchiale
16 Settembre
- 08:00 – Rosario comunitario meditato
- 08:30 – Celebrazione Eucaristica presieduta da Don Fabio Vecchi
- 11:00 – Celebrazione Eucaristica presieduta da Don Giuseppe Bisceglia
- 18:00 – Sacra Processione dell’Icona della “Mater Verae Lucis” presieduta da Don Luca Santoro, con autorità civili e militari
Manifestazioni Civili
13 Settembre – “La Notte della Luce”
- 06:00 – Viale Don Salvatore Prencipe: “Duo Orizzonti Sonori” (Antonio Fuiano al pianoforte, Elio Ravviso al sax)
- 20:45 – Piazza Aldo Moro: Accensione delle luminarie della Ditta Carbone di San Severo
- 21:00 – Piazza Aldo Moro: Piazzetta Patronale Live Experience – Ottanta Bit in concerto, a seguire DJ set con Teo Valentini ed EmmanuelG
14 Settembre
- 07:00 – Tradizionali 21 colpi di cannone e suono festoso di campane
- 09:00 – Giro cittadino del Complesso Bandistico “Città di Troia”
- 12:00 – Piazza A. Moro: Matinée musicale del Complesso Bandistico “Città di Troia” (dir. M° Angelo Cacchio)
- 18:00 – Giro cittadino del Complesso Bandistico “Città di Troia”
- 21:30 – Piazza A. Moro: Concerto lirico-sinfonico del Complesso Bandistico “Città di Troia”
15 Settembre
- 08:30 – Poliambulatorio ASL: Giornata di donazione sangue con AVIS
- 09:00 – Giro cittadino della Grande Orchestra di Fiati “Città di Bari”
- 12:00 – Piazza A. Moro: Matinée della Grande Orchestra di Fiati “Città di Bari”
- 18:00 – Giro cittadino della Grande Orchestra di Fiati “Città di Bari”
- 20:00 – Piazza Santa Maria della Luce: Inni Sacri con l’Orchestra “Città di Bari”
- 20:00 – Piazza della Comunità: Spettacolo “The Amazing Circus”
- 21:30 – Piazza A. Moro: Concerto lirico-sinfonico dell’Orchestra di Fiati “Città di Bari” (dir. M° Pasquale Aiezza)
16 Settembre
- 09:00 – Giro cittadino della Grande Orchestra di Fiati “Città di Bari”
- 12:00 – Piazza A. Moro: Matinée musicale dell’Orchestra di Fiati “Città di Bari”
- 17:30 – All’uscita della Processione: Spettacolo pirotecnico di fumi colorati
- 21:00 – Al rientro della Processione: Accensione della batteria sanseverese
- 21:30 – Piazza A. Moro: Concerto lirico-sinfonico dell’Orchestra di Fiati “Città di Bari”
- 21:45 – Villa Comunale: “That’s Napoli Show” in concerto (dir. M° Carlo Morelli)
- 00:45 – Villa Comunale: Spettacolo pirotecnico finale a cura della Pirotecnica “San Pio” di San Severo