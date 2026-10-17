Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

FèXtra dedica la Notte verde agli olivicoltori e autotrasportatori: “La loro battaglia è anche la nostra”



Sabato 17 ottobre a Mattinata una grande serata tra degustazioni, musica e spettacoli. Il festival dell’extravergine d’oliva diventa anche un palcoscenico per dare voce alle rivendicazioni di un comparto in difficoltà. L’assessore regionale Paolicelli: “È il momento di ascoltare le imprese e sostenere chi lavora nella filiera”. Alle ore 19.00 in piazza Aldo Moro si inizia con un incontro di dialogo con le rappresentanze delle due categorie. Sindaco Bisceglia: “FèXtra intende promuovere e sostenere i temi della protesta pacifica usando l’evento come momento di dialogo, approfondimento e soprattutto coinvolgimento dell’intera popolazione di Mattinata”.

La Notte Verde di FèXtra si colora anche di solidarietà. Sabato 17 ottobre, dalle ore 20.30, Mattinata ospiterà uno degli appuntamenti più attesi della sesta edizione della Festa dell’Extravergine d’Oliva, che quest’anno sarà dedicato agli agricoltori, agli olivicoltori e autotrasportatori pugliesi, protagonisti in questi giorni di una mobilitazione per difendere il proprio lavoro e il futuro del comparto.

FèXtra sceglie di stare al loro fianco, trasformando la Notte Verde anche in un palcoscenico per le loro voci, i loro messaggi e le loro rivendicazioni. Una scelta che nasce dalla stessa identità del festival, impegnato da sei edizioni nella valorizzazione dell’olivicoltura, nella promozione dell’olio extravergine d’oliva e nel riconoscimento del valore economico, sociale e culturale di chi custodisce il territorio.

Il crollo dei prezzi dell’olio, l’aumento dei costi di produzione e le difficoltà di accesso ai mercati stanno mettendo a dura prova le imprese agricole. Una situazione che richiama l’attenzione delle istituzioni e delle comunità sulla necessità di tutelare una filiera fondamentale per l’economia e l’identità della Puglia.

“Non possiamo celebrare l’olio extravergine d’oliva senza ascoltare il grido d’allarme di chi lo produce. FèXtra nasce proprio per dare valore al lavoro degli agricoltori, alla loro storia e al loro ruolo nella nostra comunità. Per questo vogliamo dedicare la Notte Verde a tutti coloro che stanno manifestando per difendere la dignità del proprio lavoro. La nostra festa vuole essere anche la loro piazza, uno spazio in cui far arrivare forte la loro voce. Sostenere le loro battaglie significa difendere il futuro della nostra terra”, sottolineano gli organizzatori di FèXtra.

Un messaggio che trova piena sintonia con le parole dell’assessore alle Politiche agricole della Regione Puglia, Francesco Paolicelli, che ha espresso il sostegno della Regione alla manifestazione e richiamato l’attenzione sulle difficoltà attraversate dal comparto.

“Dietro ogni bottiglia di olio pugliese ci sono persone, lavoro e un territorio che merita di essere conosciuto. Questa manifestazione ha un grande valore perché permette di scoprire l’extravergine attraverso gli uliveti, i frantoi e l’incontro con chi lo produce, coinvolgendo anche i bambini e mettendo in dialogo generazioni e territorio. Sosteniamo FèXtra perché è importante riconoscere la qualità del nostro prodotto, ma soprattutto il valore del lavoro delle persone”, dichiara Paolicelli.

“Sappiamo quanto sia impegnativa questa fase per il comparto. Il nostro compito è ascoltare le imprese, i singoli agricoltori e tutti coloro che operano nella filiera. Penso all’accesso ai mercati, alla valorizzazione delle nostre produzioni e anche a nuove opportunità come l’olioturismo. È importante, in questo momento, mettere in campo tutto quanto possiamo fare per migliorare la qualità della vita dei nostri agricoltori. Dobbiamo stringerci e provare a superare insieme questa fase difficile. Come Regione Puglia lo stiamo facendo anche mettendo a disposizione risorse per sostenere il comparto”, conclude l’assessore.

LA NOTTE VERDE: IL GUSTO, LA MUSICA E LA COMUNITÀ

Alle ore 19.00 in piazza Aldo Moro si inizia con un incontro di dialogo con le rappresentanze delle due categorie.

Dalle ore 20.30, Corso Matino, Piazza Aldo Moro e Piazza della Comunità si animeranno con degustazioni, spettacoli ed eventi diffusi per grandi e piccoli.

Il percorso del gusto vedrà protagoniste le attività commerciali e i produttori del territorio, con panzerotti fritti in olio extravergine, pettole, crostoni, zuppe della tradizione, caldarroste, proposte gastronomiche originali e dolci all’olio EVO. Le degustazioni saranno disponibili attraverso ticket acquistabili sul posto.

Spazio alla musica e all’intrattenimento con “Sotto alle case vostre” sulla Balconata 8 Marzo, nei pressi del Faro della Legalità, e Billie Hard in Piazza Aldo Moro.

Per i bambini, Piazza della Comunità ospiterà FèXtra Kids – La notte dei piccoli, con il teatro dei burattini e la favola originale “Nel magico Regno degli Ulivi”, un viaggio nella fantasia ispirato all’albero simbolo del festival.

Saranno presenti anche le aziende agricole del territorio, protagoniste di un racconto collettivo fatto di produzioni di qualità, tradizioni e saperi tramandati di generazione in generazione.

La Notte Verde sarà così una grande festa popolare, ma anche un momento per ribadire che non può esserci valorizzazione dell’olio senza tutela di chi lo produce, né futuro per il territorio senza un’agricoltura capace di garantire reddito e dignità.

Perché FèXtra, prima ancora di essere una festa dell’olio, è una festa della comunità. E oggi quella comunità sceglie di far sentire la propria vicinanza a chi ogni giorno lavora la terra.