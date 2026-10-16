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A Mattinata la gara podistica “Terra dell’Ulivo”

Domenica 18 ottobre 2026, nell’ambito della VI edizione di Fextra, si terrà a Mattinata la gara podistica “TERRA DELL’ULIVO”, inserita nel calendario provinciale FIDAL. La prova entra a far parte del Circuito Provinciale Capitanata Terra dell’Atletica 2026.

L’evento sportivo, patrocinato dal Comune di Mattinata e organizzato dall’ASD GARGANO 2000, avrà come punto di partenza e di arrivo il Belvedere di Monte Saraceno.

Orari e Percorso

Il via è previsto alle ore 09:30. La gara prevede la ripetizione per tre volte del circuito cittadino, per un totale di 10,500 km.

L’itinerario si snoderà lungo le seguenti vie:

• PARTENZA: Belvedere Monte Saraceno

• Corso Matino

• Via San Michele Arcangelo

• Via Martiri delle Fosse Ardeatine

• Via Massimo D’Azeglio

• Via Archita

• Via delle Api

• Via Carità

• Via della Luce

• Via Suor Egidia e Cornelia

• Via Tor di Lupo

• Via Tomaiuolo

• Via Martiri di via Fani

• Via Madonna Incoronata – si svolta a destra all’edicola votiva della Madonna Incoronata

• Via Padre Pio

• Via Abate Gregorio

• Via Madonna Incoronata

• Corso Matino

• ARRIVO: Belvedere Monte Saraceno

Viabilità e Parcheggi

Per garantire la sicurezza degli atleti e il corretto svolgimento della manifestazione, si invitano tutti i cittadini a non parcheggiare i propri veicoli lungo il percorso sopra descritto.

Si raccomanda di utilizzare le aree di sosta non interessate dalla gara e dai relativi divieti di transito, tra cui:

• Area mercatale di via N. Mantuano

• Area bus in zona Gorgi

Prepariamoci a vivere insieme una splendida giornata di SPORT!