A Mattinata la gara podistica “Terra dell’Ulivo”
A Mattinata la gara podistica “Terra dell’Ulivo”
Domenica 18 ottobre 2026, nell’ambito della VI edizione di Fextra, si terrà a Mattinata la gara podistica “TERRA DELL’ULIVO”, inserita nel calendario provinciale FIDAL. La prova entra a far parte del Circuito Provinciale Capitanata Terra dell’Atletica 2026.
L’evento sportivo, patrocinato dal Comune di Mattinata e organizzato dall’ASD GARGANO 2000, avrà come punto di partenza e di arrivo il Belvedere di Monte Saraceno.
Orari e Percorso
Il via è previsto alle ore 09:30. La gara prevede la ripetizione per tre volte del circuito cittadino, per un totale di 10,500 km.
L’itinerario si snoderà lungo le seguenti vie:
• PARTENZA: Belvedere Monte Saraceno
• Corso Matino
• Via San Michele Arcangelo
• Via Martiri delle Fosse Ardeatine
• Via Massimo D’Azeglio
• Via Archita
• Via delle Api
• Via Carità
• Via della Luce
• Via Suor Egidia e Cornelia
• Via Tor di Lupo
• Via Tomaiuolo
• Via Martiri di via Fani
• Via Madonna Incoronata – si svolta a destra all’edicola votiva della Madonna Incoronata
• Via Padre Pio
• Via Abate Gregorio
• Via Madonna Incoronata
• Corso Matino
• ARRIVO: Belvedere Monte Saraceno
Viabilità e Parcheggi
Per garantire la sicurezza degli atleti e il corretto svolgimento della manifestazione, si invitano tutti i cittadini a non parcheggiare i propri veicoli lungo il percorso sopra descritto.
Si raccomanda di utilizzare le aree di sosta non interessate dalla gara e dai relativi divieti di transito, tra cui:
• Area mercatale di via N. Mantuano
• Area bus in zona Gorgi
Prepariamoci a vivere insieme una splendida giornata di SPORT!