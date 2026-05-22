Mattinata

Notte europea dei musei anche a Manfredonia

Redazione22 Maggio 2026
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Notte europea dei musei anche a Manfredonia

Sabato 23 maggio, le porte del Museo archeologico nazionale e Castello di Manfredonia si aprono straordinariamente di sera per la Notte europea dei musei.

🌙 Un’occasione speciale per scoprire il fascino della collezione del museo nella cornice suggestiva del castello di notte

⏰ dalle 20:00 alle 24:00 (ultimo ingresso alle 23:00)

🎟️ Ingresso 1 euro

Vi aspettiamo sotto le stelle!

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