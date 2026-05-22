Mattinata
Notte europea dei musei anche a Manfredonia
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Notte europea dei musei anche a Manfredonia
Sabato 23 maggio, le porte del Museo archeologico nazionale e Castello di Manfredonia si aprono straordinariamente di sera per la Notte europea dei musei.
Un’occasione speciale per scoprire il fascino della collezione del museo nella cornice suggestiva del castello di notte
dalle 20:00 alle 24:00 (ultimo ingresso alle 23:00)
Ingresso 1 euro
Vi aspettiamo sotto le stelle!