Mattinata, “Un puffo nel mare…poco cristallino”
Mattinata, “Un puffo nel mare…poco cristallino”
Comunicato del gruppo politico di opposizione “Mattinata Alternativa” in risposta al post dell’assessore al turismo di Mattinata Paolo Valente, che allego alla presente
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Comunicato:
” UN PUFFO NEL MARE… POCO CRISTALLINO
La gaffe dell’assessore alla Gioia
Quindi, dopo anni di amministrazione, la spiegazione sarebbe che Mattinata non ha ottenuto la Bandiera Blu perché il mare non era abbastanza limpido?
E questo viene detto proprio mentre la stagione turistica sta iniziando.
Una dichiarazione forte da parte di chi, in questi anni, ha governato il paese parlando continuamente di eccellenza turistica e valorizzazione del territorio.
Noi continuiamo a credere che Mattinata abbia un patrimonio naturale straordinario, che merita di essere tutelato e promosso con serietà, programmazione e risultati concreti.
Per questo stupisce che oggi, invece di spiegare perché non si sia mai riusciti a costruire una candidatura credibile per la Bandiera Blu, si preferisca liquidare il confronto politico con ironie e giustificazioni che rischiano di danneggiare l’immagine stessa del nostro mare.
Un vero “aiuto” per operatori turistici, famiglie e attività che ogni giorno lavorano con impegno per tutelare e valorizzare Mattinata.”
Saluti.