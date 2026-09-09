Mattinata

Il programma della Festa Patronale di Mattinata 2026

Redazione9 Settembre 2026
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Il programma della Festa Patronale di Mattinata 2026

Funzioni Religiose

6 – 14 Settembre: Solenne Novena

  • 18:00 – Celebrazione della Penitenza
  • 18:15 – Rosario comunitario meditato, Novena e Lauda alla Madre della Vera Luce
  • 19:00 – Celebrazione Eucaristica

13 Settembre – Anniversario Dedicazione della Chiesa Abbaziale

  • 08:00 – Rosario comunitario meditato
  • 08:30 / 11:00 – Celebrazioni Eucaristiche
  • 18:00 – Rosario comunitario meditato, Novena e Lauda
  • 18:45 – Solenni Vespri in canto
  • 19:00 – Solenne Concelebrazione Eucaristica presieduta da Don Francesco La Torre (Parroco Abate emerito) per il 60° anniversario di ordinazione presbiterale

14 Settembre – Giornata di Solidarietà Parrocchiale

  • 08:00 – Rosario comunitario meditato
  • 08:30 / 11:00 – Celebrazioni Eucaristiche
  • 18:00 – Rosario comunitario meditato, Novena e Lauda
  • 18:45 – Solenni Primi Vespri in canto
  • 19:00 – Celebrazione Eucaristica presieduta da Don Giovanni Totaro

15 Settembre – Solennità Liturgica di “Santa Maria della Luce”

  • 08:00 – Rosario comunitario meditato
  • 08:30 – Celebrazione Eucaristica
  • 11:00 – Celebrazione Eucaristica presieduta da Don Luca Santoro (Parroco Abate)
  • 12:00 – Recita dell’Angelus e discesa dell’icona della “Mater Verae Lucis” dall’Altare maggiore
  • 18:00 – Rosario comunitario meditato
  • 18:45 – Solenni Vespri in canto
  • 19:00 – Solenne Celebrazione Eucaristica Pontificale in Piazza Santa Maria della Luce, presieduta da S. Em. Card. Angelo De Donatis (Penitenziere Maggiore), animata dalla Schola Cantorum parrocchiale

16 Settembre

  • 08:00 – Rosario comunitario meditato
  • 08:30 – Celebrazione Eucaristica presieduta da Don Fabio Vecchi
  • 11:00 – Celebrazione Eucaristica presieduta da Don Giuseppe Bisceglia
  • 18:00Sacra Processione dell’Icona della “Mater Verae Lucis” presieduta da Don Luca Santoro, con autorità civili e militari

Manifestazioni Civili

13 Settembre – “La Notte della Luce”

  • 06:00 – Viale Don Salvatore Prencipe: “Duo Orizzonti Sonori” (Antonio Fuiano al pianoforte, Elio Ravviso al sax)
  • 20:45 – Piazza Aldo Moro: Accensione delle luminarie della Ditta Carbone di San Severo
  • 21:00 – Piazza Aldo Moro: Piazzetta Patronale Live Experience – Ottanta Bit in concerto, a seguire DJ set con Teo Valentini ed EmmanuelG

14 Settembre

  • 07:00 – Tradizionali 21 colpi di cannone e suono festoso di campane
  • 09:00 – Giro cittadino del Complesso Bandistico “Città di Troia”
  • 12:00 – Piazza A. Moro: Matinée musicale del Complesso Bandistico “Città di Troia” (dir. M° Angelo Cacchio)
  • 18:00 – Giro cittadino del Complesso Bandistico “Città di Troia”
  • 21:30 – Piazza A. Moro: Concerto lirico-sinfonico del Complesso Bandistico “Città di Troia”

15 Settembre

  • 08:30 – Poliambulatorio ASL: Giornata di donazione sangue con AVIS
  • 09:00 – Giro cittadino della Grande Orchestra di Fiati “Città di Bari”
  • 12:00 – Piazza A. Moro: Matinée della Grande Orchestra di Fiati “Città di Bari”
  • 18:00 – Giro cittadino della Grande Orchestra di Fiati “Città di Bari”
  • 20:00 – Piazza Santa Maria della Luce: Inni Sacri con l’Orchestra “Città di Bari”
  • 20:00 – Piazza della Comunità: Spettacolo “The Amazing Circus”
  • 21:30 – Piazza A. Moro: Concerto lirico-sinfonico dell’Orchestra di Fiati “Città di Bari” (dir. M° Pasquale Aiezza)

16 Settembre

  • 09:00 – Giro cittadino della Grande Orchestra di Fiati “Città di Bari”
  • 12:00 – Piazza A. Moro: Matinée musicale dell’Orchestra di Fiati “Città di Bari”
  • 17:30 – All’uscita della Processione: Spettacolo pirotecnico di fumi colorati
  • 21:00 – Al rientro della Processione: Accensione della batteria sanseverese
  • 21:30 – Piazza A. Moro: Concerto lirico-sinfonico dell’Orchestra di Fiati “Città di Bari”
  • 21:45 – Villa Comunale: “That’s Napoli Show” in concerto (dir. M° Carlo Morelli)
  • 00:45 – Villa Comunale: Spettacolo pirotecnico finale a cura della Pirotecnica “San Pio” di San Severo

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Redazione9 Settembre 2026