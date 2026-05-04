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Lista esclusa a Mattinata, Pasquale Arena: “Il nostro compito era accendere una luce”

Ci sono battaglie che non si vincono con le sentenze. Si vincono restando in piedi, insieme.

Ci hanno tolto la possibilità di essere scelti.

Ma non possono togliervi la possibilità di scegliere. Quella è vostra. Solo vostra.

Il TAR ha respinto il ricorso.

Ne prendiamo atto con rispetto. Anche quando una decisione fa male, anche quando lascia un vuoto difficile da riempire.

Non volevamo tutto questo. Per il bene della nostra comunità, mi dispiace profondamente.

La nostra esclusione resta quella che è sempre stata: una questione formale, affrontata con serietà, con cura, con buona fede fino in fondo. Non ci sono rimpianti su come abbiamo lavorato. Abbiamo difeso un diritto.

Ma oggi guardiamo a qualcosa che nessuna sentenza può toccare.

Guardiamo alle persone. All’energia che si è accesa. Alla fiducia che ci è stata data, liberamente, con il cuore. Alla voglia sincera ostinata, bella di immaginare per Mattinata un cammino diverso.

Questo resta. E continuerà a restare.

Resta la gratitudine profonda per chi ha creduto, per chi ha camminato insieme, per chi ha messo il proprio nome, la propria voce, il proprio tempo in qualcosa di autentico.

La democrazia è anche questo: accettare le regole, anche le più dure, senza smettere di riconoscere il valore umano e civile di ciò che si è costruito.

Oggi c’è dispiacere. È giusto dirlo, è giusto sentirlo.

Ma c’è anche una certezza che non vacilla: niente di vero va perduto. Niente di ciò che nasce dall’amore per una comunità svanisce con una data sul calendario.

Mattinata merita il meglio. E per amore di Mattinata non ci fermeremo, nei prossimi giorni continueremo a parlarvi, a raccontarvi le verità che abbiamo scoperto.

Perché certe cose è giusto che si sappiano.

Il nostro compito era accendere una luce.

Adesso siete voi a sapere dove guardare ed il nostro Obiettivo è ancora vivo.

Pasquale Arena – Obiettivo Mattinata