FèXtra Mattinata, “L’oleoturismo e i migliori oli del Gargano e della Puglia”

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Un olio buono si riconosce alla vista, all’olfatto e all’assaggio.

Mercoledì 14 ottobre alle ore 18 torna l’appuntamento di FèXtra con “L’oleoturismo e i migliori oli del Gargano e della Puglia”, in collaborazione con Slow Food Puglia e Sommelier AIS Puglia

Un appuntamento che, anno dopo anno, si è affermato come momento di confronto, formazione e valorizzazione per produttori, tecnici e appassionati dell’olio extravergine e anche come occasione per i produttori che davanti a una giuria di esperti curatori regionali di Slow Food possono portare i loro oli, tra i quali potranno essere selezionati i migliori olii per la guida Slow Food.

L’appuntamento inizia con un talk su oleoturismo e qualità con:

⊱ Luigia Ciuffreda, Slow Food Manfredonia

⊱ Amedeo Renzulli, responsabile AIS Foggia

⊱ Michela D’Onofrio, coordinatrice Touring Club territorio di Foggia

E prosegue con due momenti di degustazione:

⊱ gli oli provenienti da tutto il Gargano, per la selezione della guida a cura di Slow Food Puglia, insieme ai curatori regionali;

⊱ la vetrina regionale dei migliori oli di Puglia, con un laboratorio di assaggi a cura di AIS Puglia.

Giardino Monsignore, Mattinata

Mercoledì 14 ottobre ore 18