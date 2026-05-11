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Walter Veltroni sarà ospite di Mattinata per Conversazioni dal Mare.

Il racconto di Mattinata si arricchisce di un nuovo, grande capitolo. Venerdì 10 luglio avremo l’onore di ospitare Walter Veltroni per Conversazioni dal Mare. Presenteremo “Il bar di Cinecittà”, che non è solo un libro. È molto di più, è il racconto della Grande Storia attraverso la sovrapposizione di vite normali e speciali, meticolosa ricostruzione storica e gustosa invenzione letteraria.

Un grande romanzo storico e familiare, che restituisce la magia, le contraddizioni e l’umanità di Cinecittà, luogo unico al mondo. Ne parleremo qui, nella nostra Mattinata, custode di tanta e tante unicità.

Mattinata si conferma destinazione culturale autorevole e credibile.