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Elezioni, lo strano caso Mattinata. Cosa serve a Bisceglia per essere rieletto

Il 24 e 25 maggio i cittadini di Mattinata saranno chiamati alle urne per eleggere il nuovo sindaco e il nuovo consiglio comunale, ma con un solo candidato sindaco, l’uscente Michele Bisceglia.

L’altra lista, Obiettivo Mattinata di Pasquale Arena, appoggiata dal centrodestra, è stata esclusa per un cavillo in sede di firme apposte: secondo quanto emerso dai verbali ufficiali, la lista avrebbe superato il limite massimo di sottoscrizioni consentito dalla normativa vigente. Più firme di quelle consentite, una situazione che ha suscitato forti polemiche e proteste.

Come funziona una elezione con un solo candidato?

Devono votare almeno il 40% degli aventi diritto ed il candidato unico deve ottenere la maggioranza dei voti espressi. E se il quorum non viene raggiunto? Mattinata verrà affidata ad un Commissario Prefettizio fino a nuove elezioni.