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Graduato dell’Esercito mette in salvo due anziani durante un incendio a Mattinata

Foggia, 10 settembre 2026. Un intervento tempestivo e determinato ha consentito di mettere in salvo due persone anziane minacciate da un incendio sviluppatosi nelle vicinanze della loro abitazione.

Nel pomeriggio di ieri, intorno alle ore 17:00, in località Gravaglione (FG), un Graduato dell’Esercito, effettivo all’11° Reggimento Genio di Foggia, al termine dell’attività di servizio, mentre percorreva a bordo della propria autovettura la SS 89, ha notato un incendio di sterpaglie sviluppatosi nelle immediate vicinanze di un’abitazione privata, occupata da persone anziane di sua conoscenza.

Resosi conto dell’imminente pericolo, il militare ha raggiunto immediatamente l’abitazione. Dopo aver creato un varco per accedervi, ha individuato i residenti, che presentavano già lievi segni di intossicazione, e li ha condotti all’esterno, accompagnandoli in una zona sicura.

Dopo aver tratto in salvo le persone, il Graduato si è dedicato alle operazioni di contenimento delle fiamme, fino all’arrivo dei Vigili del Fuoco, con i quali ha successivamente collaborato nelle attività di bonifica e messa in sicurezza dell’area.

L’episodio rappresenta una concreta testimonianza dei valori che animano quotidianamente il personale dell’Esercito Italiano: senso del dovere, coraggio, prontezza nell’intervento e spirito di servizio verso la collettività. Valori che non si esauriscono nell’attività svolta in servizio, ma che appartengono alla formazione e alla responsabilità personale di ogni militare e si manifestano anche nelle situazioni della vita quotidiana, quando è necessario intervenire a tutela degli altri.

Un gesto che si inserisce pienamente nella tradizione dell’Esercito Italiano, da sempre al servizio al Paese e che conferma come professionalità, solidarietà e senso civico costituiscano parte integrante del patrimonio valoriale dei suoi uomini e delle sue donne.