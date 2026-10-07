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FèXtra a Mattinata: il programma

FèXtra ti invita a vivere dieci giorni tra il verde degli ulivi e l’azzurro del mare, celebrando l’olio extravergine come gusto, cultura e racconto di una comunità.

Experience nei frantoi e negli uliveti, visite guidate, degustazioni, laboratori di cucina, trekking, escursioni in e-bike e yoga nella natura. E ancora concerti, attività per bambini e appuntamenti nelle piazze: un viaggio coinvolgente tra sapori, paesaggi e tradizioni, per scoprire l’anima più autentica di Mattinata.

Il programma completo è online: dagli orari ai luoghi, c’è tutto quello che ti serve per scegliere cosa vivere con la comunità di FèXtra.

LEGGI IL PROGRAMMA http://www.fextramattinata.it/…/FeXtra2026_programma.pdf

Vivi l’autunno in Puglia, nel cuore del Gargano. Ti aspettiamo!