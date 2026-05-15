Entra in funzione la rete di fognatura nera nella piana di Mattinata

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È DEFINITIVAMENTE ENTRATA IN FUNZIONE LA RETE DI FOGNATURA NERA NELLA PIANA DI MATTINATA.✅️

Questa mattina il Sindaco ha firmato l’ordinanza di allacciamento alla Rete di fognatura nera nella Piana di Mattinata. Infatti a far data dal 14 maggio 2026, Acquedotto Pugliese Spa ha assunto in gestione la rete fognaria nella Piana del Comune di Mattinata confermando la messa in esercizio delle opere realizzate.

Tutti i proprietari di immobili ad uso civile e/o produttivo, ubicati in via del Mare (ex SP 53) e in Strada della Difesa e di ulteriori zone che sono servite dalla rete pubblica di fognatura nera della Piana in esercizio dovranno richiedere all’Acquedotto Pugliese S.p.A., a partire da oggi ed entro i prossimi 30 giorni, l’esecuzione dell’allacciamento alla rete fognaria pubblica e la somministrazione del relativo servizio.

Sarà cura di Acquedotto Pugliese Spa coordinare e realizzare gli interventi di allaccio con tempistiche e modalità coerenti con le esigenze di viabilità e sicurezza delle aree interessate.

È possibile scaricare l’Ordinanza n°4 del 14/05/2026 sul sito web del Comune di Mattinata nella sezione Albo Pretorio e/o con collegamento dedicato in Home Page.

Gli interessati potranno rivolgersi agli Uffici Territoriali competenti dell’Acquedotto Pugliese S.p.A. nelle seguenti modalità: