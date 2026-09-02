Mattinata
Domani la Festa dei Popoli a Mattinata
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Il 3 settembre, a Mattinata, torna la Festa dei Popoli: storie, provenienze, parole, musica e sapori diversi si incontrano nello stesso luogo. E forse è proprio da qui che comincia la fraternità: dalla curiosità per chi porta con sé un pezzo di mondo diverso dal nostro.
Prima il confronto, poi gli stand enogastronomici multietnici e la musica dei Tukurù Project. Perché conoscersi attorno a un tavolo, diciamolo, resta una delle tecnologie sociali più efficaci mai inventate.
Mattinata – Parrocchia Santa Maria della Luce
Giovedì 3 settembre, dalle ore 18.00