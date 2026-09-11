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La terra torna a tremare sul Gargano: terremoto di magnitudo 2.6

La terra torna a tremare sul promontorio del Gargano. Alle 13,15 di oggi, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.6 in provincia di Foggia.

​L’epicentro del sisma è stato localizzato a 9 km dal comune di Mattinata, in zona Foresta Umbra, con un ipocentro a 9 km di profondità. Pur trattandosi di un evento di energia contenuta, la scossa è stata avvertita distintamente da parte della popolazione residente nei centri più vicini, tra i quali Monte Sant’Angelo, Vico del Gargano, Carpino e Vieste.