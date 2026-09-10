Mattinata

Domani Michele Emiliano a Mattinata

Redazione10 Settembre 2026
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Domani Michele Emiliano a Mattinata

Conversazioni dal Mare Fuori Cartellone venerdì 11 settembre 2026 Mattinata ore 19 ospiterà Michele Emiliano con la presentazione del romanzo “L’Alba di San Nicola” .

💒Bari, 1911. All’alba successiva alla festa di San Nicola viene ritrovato il corpo di una ragazza.

Inizia così un travolgente legal thriller storico tra delitti, misteri giudiziari e gli intrighi politici del secolo scorso.

🧭A dialogare con l’autore sarà Michy De Finis Consigliere Nazionale Figec

L’evento si aprirà con i saluti istituzionali di:

👇Michele Bisceglia – sindaco di Mattinata

📅Venerdì 11 settembre 2026

🎯Ore 19:00

❤️Mad Mall . Via Torquato Tasso – Mattinata

Main sponsor: Gruppo Telesforo✅

Redazione10 Settembre 2026