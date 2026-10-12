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FèXtra, Mattinata e Napoli firmano il partenariato tra olio EVO e pizza napoletana e Bosso incanta ai Faraglioni

Gaetano Manfredi (Sindaco di Napoli): “È un gemellaggio veramente molto promettente”. Antonio Decaro (Presidente Regione Puglia): “Un ponte straordinario tra due eccellenze del Mediterraneo”.

L’accordo apre un percorso comune di promozione culturale e turistica.

Manfredi propone una giornata dedicata a pizza e olio nell’ambito dell’America’s Cup 2027.

Il primo weekend del festival inaugurato da Fabrizio Bosso e Julian Oliver Mazzariello con un omaggio a Pino Daniele.

L’olio extravergine d’oliva del Gargano e la pizza napoletana diventano il filo conduttore di una nuova alleanza tra territori. Il Comune di Mattinata e il Comune di Napoli hanno firmato un accordo di partenariato per la promozione congiunta dell’olioturismo e della cultura gastronomica mediterranea, nell’ambito della sesta edizione di FèXtra, la festa dell’extravergine d’oliva di Mattinata, in programma dal 9 al 18 ottobre.

L’intesa è stata sottoscritta sabato 10 ottobre all’Agriturismo Giorgio dai sindaci Michele Bisceglia e Gaetano Manfredi, durante il talk “Dall’olio EVO alla pizza, viaggio nelle radici del gusto mediterraneo tra Mattinata e Napoli”. L’accordo prevede attività di comunicazione congiunta, incontri tra produttori e pizzaioli, scambi di esperienze e progettualità condivise per valorizzare le filiere, i paesaggi e i saperi dei due territori.

“Questo è un nuovo punto d’inizio. Le relazioni ci hanno permesso, in questi anni, di accreditare il racconto di Mattinata. FèXtra è stato il nostro primo evento di destinazione e continua a darci grandissime soddisfazioni”, ha dichiarato Michele Bisceglia, sindaco di Mattinata, ringraziando Manfredi per la presenza e il prefetto di Napoli Michele di Bari, originario di Mattinata, per aver favorito l’incontro tra le due amministrazioni.

Il partenariato amplia la rete costruita dal festival con Imola e il Baccanale e con Assisi e il festival UNTO, dando forma al tema di quest’anno, “FèXtra 6 comunità”: una comunità che, edizione dopo edizione, si apre a nuove relazioni.

“È un gemellaggio veramente molto promettente, che mette insieme due città e soprattutto due prodotti tipici: la pizza, famosa in tutto il mondo, e l’olio, uno degli ingredienti fondamentali della cucina mediterranea e napoletana. È un modo per suggellare questo forte rapporto tra Napoli e il Gargano”, ha affermato Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli e presidente nazionale ANCI.

Manfredi ha invitato il sindaco e la comunità di Mattinata a Napoli per proseguire il percorso avviato e ha annunciato la proposta di inserire una giornata dedicata alla pizza e all’olio nel programma degli eventi culturali legati all’America’s Cup 2027. Una possibile vetrina internazionale per le eccellenze dei due territori.

Il sostegno della Regione Puglia è arrivato attraverso il videomessaggio del presidente Antonio Decaro: “Il partenariato con Napoli rappresenta un ponte straordinario tra due eccellenze del Mediterraneo: l’arte della pizza napoletana e il nostro olio extravergine d’oliva. Quando i territori del Mezzogiorno fanno squadra, creiamo sviluppo, turismo sostenibile e nuove opportunità per la nostra filiera”.

Nel pomeriggio, prima del talk, Manfredi era stato accolto in Comune dal sindaco Bisceglia e dall’intero Consiglio comunale di Mattinata. In occasione dell’incontro, gli è stata donata un’opera artigianale raffigurante i faraglioni di Mattinata.

La firma è stata preceduta dall’incontro “Mattinata verso la Comunità dell’Olio”, con Cesareo Troia, vicepresidente nazionale e coordinatore Puglia dell’Associazione Città dell’Olio, e Vanni Sansonetti, segretario del coordinamento regionale. Il confronto ha approfondito la costruzione di una rete tra produttori, frantoi, ristorazione, ospitalità e istituzioni. Al termine della serata, Troia ha invitato formalmente Napoli a entrare nell’Associazione Città dell’Olio.

Sono intervenuti anche il prefetto Michele di Bari, il vicepresidente di ANCI Puglia Noè Andreano e Rossella Ciuffreda dell’Agenzia SCOPRO, che ha ripercorso la crescita di FèXtra come laboratorio di idee, progetti e alleanze.

Il legame con Napoli aveva già accompagnato l’apertura del festival, venerdì 9 ottobre all’Hotel Baia dei Faraglioni. La cena evento “Il cielo è pieno di stelle”, con l’omaggio a Pino Daniele di Fabrizio Bosso e Julian Oliver Mazzariello, ha inaugurato la sesta edizione mettendo in dialogo musica, gusto e paesaggio, con il mare e i faraglioni di Mattinata sullo sfondo.

Il primo weekend ha visto inoltre la consegna, all’Oleificio Le Monache, della Targa dell’Amicizia del Touring Club a FèXtra e al Comune di Mattinata, per la valorizzazione e la promozione sostenibile del territorio.

Le condizioni meteorologiche avverse hanno comportato l’annullamento di diverse attività della domenica. È rimasta confermata FèXtra Experience, con visita al frantoio, raccolta delle olive e degustazione di prodotti del territorio.

FèXtra prosegue fino al 18 ottobre, invitando residenti, visitatori e turisti a vivere l’autunno a Mattinata attraverso l’extravergine, il paesaggio e le esperienze della sua comunità.