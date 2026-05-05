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Mattinata, Bisceglia: “Comune sentimento di smarrimento”

In questi giorni Mattinata e i mattinatesi hanno vissuto una condizione del tutto inaspettata che ha generato non pochi interrogativi. La mia scelta di non commentare quanto stesse accadendo è stata dettata da un profondo senso di rispetto istituzionale verso l’Organo giudicante nonché verso i ricorrenti.

Nell’interpretare il comune sentimento di smarrimento di fronte a un fatto così inedito il mio invito è quello di continuare a confidare nelle Istituzioni e nella Legge.

In questi anni abbiamo lavorato assieme alla creazione di una Comunità unita e oggi, più che mai, siamo chiamati ad uno slancio propositivo e conciliante.

Ogni concittadino si riconosca parte integrante della nostra Comunità senza preclusione alcuna e partecipi convintamente a questa fase delicata della nostra storia democratica.

Mattinata è e sarà capace, ancora una volta, di confermarsi come una vera e autentica Comunità matura.

Michele Bisceglia

Sindaco di Mattinata