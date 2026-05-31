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Mattinata, l’allarme delle famiglie: «Da domani senza pediatra di base, la salute dei bambini è a rischio»

Scatta l’emergenza sanitaria per le famiglie di Mattinata. Da domani, la comunità locale si troverà improvvisamente priva di una figura assistenziale fondamentale: il pediatra di libera scelta. Una carenza che rischia di lasciare centinaia di bambini senza una copertura medica immediata sul territorio, scatenando la protesta e la preoccupazione dei residenti.

La fine del servizio si traduce immediatamente in pesanti disagi logistici ed economici per i genitori. Senza un presidio locale, le famiglie saranno costrette a spostamenti verso i comuni limitrofi anche solo per una visita di routine o per la prescrizione di un farmaco. Questo significa meno tutele per i nostri figli.

La protesta corre anche sui social network, dove i cittadini stanno condividendo un appello accorato per far sentire la propria voce e richiedere l’intervento immediato dell’ASL di Foggia e delle istituzioni comunali. «La salute dei bambini è una priorità assoluta e non può essere lasciata scoperta. Cosa si sta facendo per risolvere questo problema?», si domandano i genitori, chiedendo risposte concrete sulle tempistiche per la nomina di un nuovo medico.L’assenza di servizi sanitari essenziali penalizza pesantemente le aree interne e i piccoli comuni, alimentando il senso di isolamento. La comunità di Mattinata chiede ora a gran voce che venga garantito il diritto fondamentale alla salute dei più piccoli, reclamando un servizio sanitario che sia efficiente, continuo e realmente presente sul territorio.