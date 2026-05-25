Mattinata
Mattinata, affluenza oltre il 40%: Bisceglia sarà ancora sindaco
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Mattinata, affluenza oltre il 40%: Bisceglia sarà ancora sindaco
Michele Bisceglia sarà rieletto sindaco di Mattinata: l’unico candidato sindaco della lista “Noi Comunità”, infatti, ha superato già alle 23 di domenica la sfida con il quorum.
Bastava, infatti, il 40% del quorum per superare la sfida inedita di un unico candidato sindaco.
Il 41,08% dei mattinatesi ha votato alle ore 23, un dato seppur inferiore sia alla media nazionale (46,5%) che locale (in Provincia di Foggia ha votato il 45,34%).