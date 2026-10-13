Danza sportiva, Anna Lauriola e Michele Prioletti sul podio internazionale

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Danza sportiva, la nostra concittadina Anna Lauriola porta Mattinata sul podio internazionale all’International Dance Festival 2026.

Importante traguardo per la ballerina mattinatese Anna Lauriola, protagonista insieme al maestro Michele Prioletti di

due prestigiose competizioni internazionali di danza sportiva in Inghilterra. La coppia ha conquistato due secondi posti nella categoria International Pro/Am, distinguendosi sulla scena internazionale. Da Mattinata alle prestigiose piste da ballo inglesi. È un percorso fatto di passione, impegno e determinazione quello di Anna Lauriola, che insieme al maestro e ballerino professionista Michele Prioletti, fondatore della Prioletti Dance Academy, ha raggiunto due importanti risultati nel panorama della danza sportiva internazionale.

Dal 3 all’8 ottobre 2026, l’Inghilterra ha ospitato l’International Dance Festival 2026, comprendente la 73ª edizione degli International Championships, uno degli appuntamenti più prestigiosi del panorama mondiale della danza sportiva e il

BDF Night of 100 Stars, importantissimo evento svoltosi il 5 ottobre presso l’Epsom Downs Racecourse, nell’area di Londra.

Le congratulazioni del Sindaco Michele Bisceglia, del consigliere delegato allo Sport Pierluigi Sementino e dell’intera nostra comunità ad Anna Laurola per questo traguardo sportivo notevolissimo e di grande riconoscimento dell’orgoglio mattinatese in Italia e nel mondo