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Il Comune di Mattinata aderisce alla rottamazione delle cartelle

Con Delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 31/07/2026, avente ad oggetto “Definizione agevolata delle entrate comunali ai sensi dei commi da 102 a 109 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199”, il Comune di Mattinata ha stabilito di avvalersi della facoltà prevista dalla normativa nazionale.

Questo dispositivo offre ai contribuenti la possibilità di regolarizzare i debiti insoluti (tributari e patrimoniali), ottenendo l’azzeramento totale di sanzioni e interessi di mora. A tale scopo l’Ente ha approvato, oltre all’adesione alla rottamazione quinquies (che segue le procedure dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione), il relativo “Regolamento per la definizione agevolata delle entrate”, che stabilisce tempi e modalità per accedere ai benefici.

In sintesi, il contribuente deve:

• Richiedere al Comune il prospetto dei carichi definibili (estratto debitorio).

• Presentare istanza di adesione alla definizione agevolata 2026, in caso di pendenze a carico.

L’art. 3 del Regolamento prevede nel dettaglio:

• Presentazione della domanda: Il debitore deve presentare la richiesta entro il 30/10/2026 tramite dichiarazione telematica, usando le modalità pubblicate sul sito dell’Ente entro 20 giorni dall’entrata in vigore del regolamento.

• Destinatari dell’istanza: La dichiarazione va resa al Comune o al concessionario dell’entrata (ex art. 52, c. 5, lett. b, D.Lgs. n. 446/1997), previo ottenimento del prospetto dei carichi definibili secondo le modalità pubblicate sul sito web comunale.

• Esito dell’istanza: Entro il 30/11/2026 il Comune o il concessionario comunica l’accoglimento o il diniego. In caso di ammissione, specifica l’importo dovuto, il numero di rate e le scadenze.

• Termini e modalità di pagamento: Il versamento delle somme deve essere effettuato:

• In un’unica soluzione entro il 31/01/2027;

• Oppure in forma rateale, secondo il regolamento comunale per la rateizzazione dei debiti da accertamento (Deliberazione di C.C. n. 34 del 24.07.2013).

La modulistica necessaria è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Mattinata.

https://comune.mattinata.fg.it/matt…/po/mostra_news.php…