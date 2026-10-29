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ASL Foggia Mattinata, ripristinata la conformità microbiologica dell’acqua.

Sei campioni consecutivi conformi ai parametri microbiologici.

I controlli del SIAN confermano il ripristino delle condizioni di sicurezza

dell’acqua nella rete interessata.

Accertata la piena conformità dei parametri microbiologici dell’acqua erogata dalla rete idrica interessata dalle recenti limitazioni nel Comune di Mattinata. Sulla base degli esiti favorevoli dei controlli effettuati, il Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN) di ASL Foggia ha verificato il ripristino delle condizioni igienico sanitarie che consentono la revoca totale dell’ordinanza sindacale di non potabilità, con il conseguente riutilizzo dell’acqua per scopi potabili, alimentari e domestici, senza restrizioni né necessità di preventiva bollitura.

CONTROLLI RIPETUTI PER VERIFICARE LA SICUREZZA DELL’ACQUA

La misura cautelativa era stata adottata a seguito dei risultati delle analisi di un campione prelevato il 21 ottobre 2026 presso il punto di consegna “SP 53 c/o Le Casette Pescatore”, che avevano evidenziato la presenza di Escherichia coli e batteri coliformi oltre i parametri di conformità.

Sulla base delle successive precisazioni tecniche fornite dal gestore del servizio idrico, Acquedotto Pugliese S.p.A., l’area interessata dalla limitazione era stata circoscritta alla rete alimentata dal nuovo serbatoio della Piana di Mattinata, comprendente le zone delle marine e dei lidi balneari, con esclusione dell’intero centro abitato.



INTERVENTI CORRETTIVI

A seguito delle non conformità rilevate, Acquedotto Pugliese ha tempestivamente eseguito gli interventi correttivi, di bonifica e di iperclorazione straordinaria sulla tratta interessata.

Il SIAN di ASL Foggia ha quindi disposto una serie di campionamenti straordinari per verificare il ripristino e la stabilità delle condizioni igienico-sanitarie della rete. I prelievi sono stati effettuati il 26 e il 27 ottobre in tre punti strategici: il luogo del primo riscontro di non conformità, l’inizio della rete e il fine linea.

Gli esiti dei sei campioni, trasmessi da ARPA Puglia in data odierna, hanno confermato la piena conformità di tutti i parametri microbiologici analizzati, tra cui Escherichia coli, batteri coliformi, Clostridium perfringens e spore, ed enterococchi intestinali.

RIPRISTINO CONCDIZIONI DI SICUREZZA

Il risultato favorevole di due serie consecutive di controlli, distanziate di oltre 24 ore, soddisfa il criterio cautelativo previsto per verificare il ripristino delle condizioni di sicurezza dell’acqua.



L’attività di controllo e verifica condotta da ASL Foggia conferma il ruolo della sorveglianza igienico-sanitaria nella tutela della salute pubblica e nella tempestiva gestione delle situazioni che possono comportare rischi per la sicurezza dell’acqua destinata al consumo umano.