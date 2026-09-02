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DISCARICA A CIELO APERTO SULLA SS89 PER MATTINATA: FINO A QUANDO?

Questo è lo “spettacolo” che si presenta a chi percorre la SS89 in direzione Mattinata. Piazzole di sosta e margini stradali trasformati ormai nell’ennesima discarica a cielo aperto.

Da un lato c’è l’inciviltà cronica di chi scambia il nostro territorio e le nostre strade per una pattumiera. Persone che non hanno alcun rispetto per l’ambiente e per la sicurezza di chi viaggia.

Dall’altro, però, c’è un silenzio assordante e una lentezza inaccettabile.

Chi passa da qui tutti i giorni per lavoro o per servizio – compreso chi dovrebbe monitorare il territorio e occuparsi della pulizia – davvero non vede? È possibile che nessuno segnali ufficialmente questo degrado prima che i rifiuti rimangano abbandonati per giorni e settimane?

Di chi è la responsabilità?

ANAS ha l’obbligo di garantire la pulizia e la sicurezza delle strade e delle piazzole (Art. 14 del Codice della Strada).

I Comuni competenti e le autorità locali devono coordinarsi per la bonifica dei rifiuti e il sanzionamento dei colpevoli.

Il rimpallo di competenze non può più essere una scusa per lasciare il Gargano sommerso dai rifiuti. Servono fototrappole, sanzioni esemplari e interventi immediati di bonifica.

Condividete per fare sentire la voce di chi ama e rispetta questo territorio!

Segnalazione su Facebook da parte di Francesco Brigida