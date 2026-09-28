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Domenica 4 ottobre la Camminata in Rosa a Mattinata

Un passo dopo l’altro, insieme.

La 4ª edizione di Sunrise & Move – Camminata in Rosa non è solo un evento, è un movimento.

È l’energia di chi corre, di chi cammina, di chi sostiene e di chi non si arrende mai. Prevenire, curare, guarire: ricordati di te!

Ti aspettiamo Domenica 4 ottobre per colorare le strade di Mattinata di rosa e trasformare ogni passo in un messaggio di speranza e solidarietà.

Il raduno è fissato alle ore 09:30 presso il Belvedere Monte Saraceno, con partenza alle ore 10:15.

Sarà possibile ritirare la t-shirt ufficiale presso l’Infopoint di Mattinata (in Corso Matino 64) venerdì dalle 17:30 alle 20:00, sabato dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 16:30 alle 18:30, oppure domenica 4 ottobre direttamente sul luogo della partenza.

Indossa le tue scarpe da ginnastica,

metti la maglietta e unisciti a noi.

Perché insieme, la strada è più leggera e il traguardo è un successo di tutte!